إنفو جراف.. اعرف أسعار أضاحى العيد فى وزارة الزراعة.. الخراف بـ58 جنيها للكيلو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، أسعار أضاحى العيد المعلنة من قبل وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة العامة للزراعة المحمية، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحى من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلى وأيضا اللحوم الحية بمنافذها.

أسعار أضاحى العيد فى وزارة الزراعة - أسعار الخراف البلدى قائم 58 جنيها للكيلو القائم - بقرى 55 جنيها للكيلو القائم - جاموس 50 جنيها للكيلو القائم - الماعز 60 جنيها للكيلو القائم - ماعز برقى 60 جنيها للكيلو قائم - لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو Advertisements كبدة 105 جنيهات للكيلو كيلو ضانى فرش 105 جنيهات للكيلو لحوم سوادنى 90 جنيها للكيلو لحوم برازيلى 70 جنيها لحوم مفروم 70 جنيها

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