شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، يُرافقه عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، بتفقد عدد من مشروعات الإسكان المختلفة التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخدمة أهالي سانت كاترين.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجاً لوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، ويضم المشروع 346 وحدة سكنية.

Advertisements

كما تفقد رئيس الوزراء، مشروع البيوت البدوية التي نفذتها وزارة الإسكان لأهالي المنطقة، بما يتناسب مع نمط المعمار والمعيشة الذي اعتادوا عليه، ويبلغ عددها نحو ١٠٠ بيت بدوي.

وأشاد مدبولي بجودة الوحدات المنفذة، سواء الاسكان الاجتماعي، أو البيوت البدوية، موجهاً بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بهذه المشروعات.