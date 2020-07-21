القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو وهذا نصها :-"الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بالذكرى الثامنة والستين لقيام ثورة يوليو المجيدة التى حملت لواءها القوات المسلحة لتعيد مصر حريتها وعزتها وكرامتها، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على سيادتكم بموفر الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات بقيادتكم الوطنية الصادقة، ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء على الوطن فى ولاء كامل له محافظين دائمًا على المبادئ والقيم العريقة للعسكرية المصرية عاملين على الوصول بأداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات التى تحفظ لها قوتها وتفوقها وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات، حتى تظل مصر بقيادة سيادتكم وطنًا أمنًا مستقرًا لأبنائه، وفقكم الله إلى مافيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير". كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة . Advertisements هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة . كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

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