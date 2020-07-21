شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن انتهاء أخر ثانوية عامة بشكلها التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة؛ قائلا: "مبروك للطلاب وأولياء أمورهم انتهاء آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدى فى ظروف استثنائية بسلام وبأقل المشكلات خالص شكرى وامتنانى لمنظومة التعليم المصرية وكافة مؤسسات الدولة".

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالى 103 ألف و315 طالب/طالبة، داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، بإجمالى 709 طالب فى عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأشار حجازى إلى أن لجان الامتحانات التى حدث بها حالات شغب سيتم تصحيحها فى لجان خاصة لبحث تطابق الإجابات بها، وفى حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

كما أكد حجازي، على ضرورة التنسيق مع الأمن العام لتأمين الملاحظين أثناء خروجهم من اللجان الامتحانية بعد انتهاء الامتحانات اليوم وحتى عودتهم إلى منازلهم سالمين.

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وأضاف حجازى أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع فريق الغش الإلكترونى الخاص بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تم تحرير عدد 49 قضية بإجمالى عدد 51 متهم، كما تم غلق عدد 81 صفحة أو حساب أو مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى والتطبيقات المختلفة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (4) حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكترونى المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، فى إدارات ("بلقاس" بمحافظة الدقهلية، و"شرق شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية، و"البلينا" بمحافظة سوهاج، و"السلام" بمحافظة سوهاج)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التى تم ضبطها بداخل لجان السير.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لم يحدث تسريب لأى امتحانات منذ انعقادها يوم الثلاثاء 21 يونيو 2020 وحتى آخر يوم امتحانات، وأنه فقط تم تداول لبعض أجزاء من أسئلة الامتحانات لأعوام سابقة، والتى تم ضبطها فورًا بما لا يؤثر على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعى امتحان مادة (الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية") والتى أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر لكافة الجهات المعنية التى شاركت فى خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة مشرفة رغم الظروف التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى بسبب انتشار جائحة كورونا.