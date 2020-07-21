شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. قبل ما تشترى.. اعرف شروط صحة الأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأضحية في الإسلام شرعها الله إحياءً لذكرى إبراهيم عليه السلام وتوسعة على الناس يوم العيد، وهي سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وللأضحية شروط حددها العلماء يستعرضها ”الخليج 365” من خلال الإنفو جراف التالى..

شروط صحة الأضحية (1) وللأضحية شروط حددها العلماء يستعرضها ”الخليج 365” من خلال الإنفو جراف التالى.. Advertisements

شروط صحة الأضحية (2)

شروط صحة الأضحية (3)

شروط صحة الأضحية (4)

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