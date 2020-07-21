شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: صرف معاشات أغسطس الخميس القادم بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي atm، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.

أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي

الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيها بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد .

ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000جنيها قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

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علي أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية ، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.