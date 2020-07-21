القوى العاملة: 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الخميس المقبل الموافق 23 يوليو 2020 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

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وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.