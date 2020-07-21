شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمستشفى سانت كاترين.. ويتجول بوسط المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بمستشفى سانت كاترين.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الموقف التنفيذى لأعمال التطوير التى تتم بالمستشفى لرفع كفاءتها؛ سعيًا لتطابق الكود الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومعايير الاعتماد والجودة، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الحالي.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى تسهم فى تقديم الخدمات الصحية لأهالى المنطقة، موضحة أنها تتضمن 21 سريرًا (12 سرير إقامة - 4 عناية مركزة - 5 حضانة)، إلى جانب قسم الاستقبال والطوارئ الذى يضم سريرين للإنعاش، و3 أسرّة ملاحظة، وسريرين للفرز، وسرير عزل، فضلًا عن قسم العيادات الخارجية الذى يضم 7 عيادات وصيدلية مركزية، وأقسام العناية المركزة، والمعامل، والغسيل الكلوى الذى يضم 5 ماكينات، وكذا قسم الأشعة الذى يضم الأشعة العادية والمقطعية.

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كما تمت الإشارة إلى أنه يجرى كذلك تطوير وحدتى طب أسرة بمنطقتى الطرفة والأسباعية ومن المقرر الانتهاء منهما فى أكتوبر 2020.

وأشاد رئيس الوزراء بما يتم من أعمال تطوير، مؤكدا أن الدولة تضع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة أولوياتها.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولى والوفد المرافق له بجولة مفتوحة فى وسط مدينة سانت كاترين، تفقد خلالها الملعب، ومسجد الوادى المقدس.

ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير هذه المنطقة التى تعد مركز المدينة؛ لتصبح نقطة تجمع لزوارها للسهر ليلًا وقضاء وقت ترفيهى، وتزويدها بالخدمات مثل المطاعم ومحال بيع المنتجات البدوية، لافتًا إلى أن هذا التصور يشبه نماذج موجودة فى عدة أماكن تاريخية بالبلدان العربية، الأمر الذى يجعلها تسهم فى دفع الحركة السياحية، وإضافة ميزة نسبية لمدينة سانت كاترين.