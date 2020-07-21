شكرا لقرائتكم خبر عن الملصق الإلكترونى.. خدمات مرورية وحماية من السرقة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام" دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

فى الإنفو جراف التالى نتعرف معًا على مزايا الملصق الإلكتروني وتحذيرات الداخلية في نقاط.



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فوائد الملصق الإلكترونى:

وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى

توفير منظومة معلومات دقيقة لحصر الكثافات المرورية والتعامل معها

تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة – دراجة نارية – نقل – مقطورة».

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أحقية سير المركبات فى "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا.

التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا ومنتهية التراخيص.

تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات إلكترونيًا.

التعرف على المركبات منتهية السماح بتواجدها بالبلاد بالمنافذ الجمركية والمناطق الحرة.

تسهيل سداد الرسوم مثل بوابات الطرق والانتظار

إرسال رسالة نصية عقب كل عملية خصم أو مخالفة أو رسوم والرصيد المتبقى

ضبط السيارات المسروقة بسرعة

ضبط مخالفات تجاوز السرعة

التعرف على المركبات التى لا تستخدم الملصق لضبطها

سعر الملصق 50 جنيها

لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه

قانون المرور الجديد يعاقب على عدم تركيبه بغرامة تصل لـ 8 آلاف جنيه