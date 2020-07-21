شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع محسن السكرى يكشف مفاجآت فى أقوال شهود الإثبات بقضية غسيل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار رواد حما، دفاع محسن السكرى، تفاصيل ما حدث بجلسة محاكمة موكله فى اتهامه بغسيل الأموال، داخل المحكمة الاقتصادية، موضحاً أن أقوال شهود الإثبات بالقضية جاءت فى مصلحة المتهم بنصوص حكم محكمة النقض.

وأوضح المستشار رواد حما، أن محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، استمعت لشهود الإثبات بناء على طلب محامي محسن السكري بالجلسة السابقة، وقام محامي السكرى بسؤال شهود الإثبات وهم الضابط القائم بالضبط شاهد الإثبات الأول والذي قرر بعدم تذكره لظروف ضبط المتهم لمضي فترة طويلة من الزمن، وأنه لم يقم بضبط المتهم منفردا كما سطر بمحضر الضبط، وإنما دوره اقتصر على مشاركة الضباط القائمين بعملية الضبط، وهو مما يعد مخالفة لما أثبته بمحضر الضبط المحرر بمعرفته بالقضية الأصلية.

وأضاف محامى محسن السكرى، أن واقعة ضبط المتهم قد أبطلتها محكمة النقض وقررت بعدم التعويل عليها، حال نقض القضية الأصلية قضية قتل الفنانة سوزان تميم، كما توالت المفاجآت بتلك الجلسة بشهادة رئيس لجنة البنك المركزي شاهد الإثبات الثالث، حيث قرر أنه لم يطلع على أمر بالكشف عن سرية حسابات المتهم، وإنما اعتمدت اللجنة في عملها على ما هو مقرر قانونا بما للنائب العام في تفويض نيابة أمن الدولة من الكشف عن سرية الحسابات بالمخالفة لأحكام القانون، وأن من حق البنك قبول أي أموال دون تقديم ثمة مستندات تفيد مصدرها بالمخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال، وتعليمات البنك المركزي بالمادة 33 منها والتي تقرر بعدم جواز قبول ثمة ودائع أو إيداع أموال دون التحقق من مصدرها وتقديم السندات الدالة على مصدرها.

وكشف المستشار رواد حما، أن جلسة المرافعة النهائية والمحدد لها جلسة 24 أغسطس المقبل، ستشهد العديد والمزيد من المفاجآت لما شاب ظروف تلك القضية من أوجه البطلان في إجراءات تحريكها ومباشرتها وبطلان أدلتها.

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