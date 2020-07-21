3 دقائق تكشف كيف أنقذت الداخلية جواهرجي الدرب الأحمر من أيدي خاطفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يكشف ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل مشغولات ذهبية وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المُختطف، بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

تبلغ للمقدم محمد عماد، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتلقيها اتصال هاتفي وأخبرها خلاله المتصل باختطاف زوجها صاحب محل مشغولات ذهبية مقيم بذات عنوان المبلغة وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد شرقاوي، مدير المباحث الجنائية، عن أن عقب انتهاء المجنى عليه من عمله وتوجهه لاستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، قام مجموعة من الأشخاص باصطحابه كرهاً عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار حيث تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من 5 أشخاص صاحب ورشة تصنيع ذهب، 3 عاملين، عاملة كوافير.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد عبد الرحمن عاشور وعاطف عبد الغني وإسلام فايز، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم وبمواجهتهم أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لاختطافه ومساومة أهليته نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين حيث تربص بالمجنى عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لاستقلال سيارته قام بالاشتراك مع العاملين الثلاثة بشل حركته واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهاً عنه، ثم قاموا باحتجازه داخل شقة "مستأجرة"، ومساومة زوجته على النحو المشار إليه.

بمواجهة باقي المتهمين أمام اللواء سامي أنور، مدير قطاع الغرب، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم العثور على المجني عليه داخل الشقة المشار إليها، وتم تحريره كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء الدكتور محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والرائد متى بشارة، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.