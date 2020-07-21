النقض تخفف أحكاما بالمؤبد والمشدد على 21 متهما بقضية "داعش الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتعديل عقوبة السجن المشد 15 عامًا لـ20 متهمًا إلى السجن 7 سنوات مشدد، وتأييد السجن 5 سنوات لـ3 آخرين، وتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم الى 10 سنوات في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت بالسجن المؤبد لـ18 والمشدد 15 سنة لـ41 متهما و5 سنوات لـ6 متهمين وبراءة اثنين، في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم "داعش" وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم "تنظيم ولاية الصعيد".