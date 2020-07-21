قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

وجه المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة التي حرر فيها الجيش المصري الوطن العزيز من قيود الاحتلال الأجنبي والاستعمار وأعادت للشعب حريته واستقلاله.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء "وبهذه المناسبة العزيزة لا يسعنا إلا أن نرفع أيادينا بالدعاء لقائد هذه الأمة وجيشها العظيم أن يُسدد الله خُطاهم وأن ينصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً على كل من يتربص لهذا الوطن الغالي بسوء إنه سميعٌ مجيبُ الدعاء.

واختتم البيان "حفظ الله مصر قيادة وشعباً من كل سوء ورد كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وحفظ جيشنا خير أجناد الأرض من كل شر، مؤكدين دعم رجال الهيئة لما تقوم به القيادة السياسية من إجراءات لحماية الوطن من أعدائه في الداخل أو الخارج، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والازدهار لوطننا الغالي مصر، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.