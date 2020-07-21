الداخلية تواصل جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

خلال الـ 24 ساعة الماضية وجهت أجهزة الوزارة عدة حملات مكبرة أسفرت عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بمحافظات الأقصر، البحيرة، الإسكندرية، القليوبية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعد والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة الحقيق.