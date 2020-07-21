محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.
خلال الـ 24 ساعة الماضية وجهت أجهزة الوزارة عدة حملات مكبرة أسفرت عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بمحافظات الأقصر، البحيرة، الإسكندرية، القليوبية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعد والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة الحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تواصل جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بـ 4 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.