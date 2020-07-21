الأمن الاقتصادي يضبط 1085 قضية داخل القطارات ومترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1085 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال متابعتها للأسواق، تمكنت الحملات من ضبط 1269 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.