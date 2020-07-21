مصر | رفض استئناف أمن الدولة وتأييد إخلاء سبيل متهمين بـ"طلائع حسم"

أيدت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إخلاء سبيل المتهمين عيد محمد عبد الحميد زوال وأحمد محمود مغاوري على ذمة القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ"طلائع حسم الإرهابية"، وذلك بتدابير احترازية.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة علي قرار إخلاء السبيل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرار بأدراج عدد من المتهمين في القضية على قائمة الكيانات الارهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

قررت محكمة الجنايات أمام الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تجديد حبس أنس نجل حسن مالك فى اتهماه بالانضمام لجماعة إرهابية اسست علي خلاف القانون وأحكامه في القضية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم في القضية 470 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ومن الجدير بالذكر أن جهات التحقيق المختصة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار 14 متهمًا على خلفية اتهامهم بالضلوع في تأسيس 7 خلايا إرهابية تتبع تنظيم داعش، وكلفت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم، وفي مقدمتهم قيادي يحمل الجنسية البلجيكية من أصل مغربي.

وجاء قرار الضبط والإحضار ضمن أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية العاجلة، الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 159 لـسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ العياط، المقيدة تحت رقم 470 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، وحققتها النيابة برقم 840 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

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داعش مصر

والمتهمون المطلوبون على خلفية إحالتهم للجنايات في القضية هم كل من: عبد الله محمد أحمد خشان، مواليد 5 مارس 1992 محافظة الدقهلية، ومحمد علي السيد نبهان، مواليد 16 نوفمبر 1987 محافظة دمياط حاصل على بكالوريوس هندسة، ومحمد سعيد السيد شميس، مواليد 12 فبراير 1977 محافظة البحيرة ويعمل مهندس كهرباء بشركة أبو قير للأسمدة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين الثلاثة ارتكاب جريمة تولي قيادة 3 خلايا مسلحة تتبع تنظيم داعش الإرهابي ببعض المحافظات، واستقطاب عناصر جديدة وتجنيدها للالتحاق بصفوف المجموعات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة

ولاية سيناء

وعلي أحمد علي مرعي، مواليد 1 أبريل 1993 بمحافظة السويس، وأحمد موافي جمعة، طبيب بشري مواليد 24 سبتمبر 1989 بمحافظة المنوفية، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم ما يسمى بولاية سيناء الإرهابي، وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية في معسكرات الجماعة بشمال سيناء.

إرهابي أجنبي الجنسية

ويعد الإرهابي المدعو زهير أحمد الفجيجي، أحد أبرز الشخصيات الوارد اسمها في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، حيث يحمل المتهم المطلوب أمنيا الجنسية البلجيكية، وتبين أنه من أصل مغربي التحق بتنظيم داعش وارتبط بعلاقة مباشرة بعناصره للمشاركة في تأسيس الخلايا الجديدة التي كشفت عنها النيابة في القضية.

قوائم الإرهاب

وضمت القائمة 4 شخصيات من "أبناء الفيوم" انضموا لخلية التنظيم الإرهابي بمركز ابشواي، وهم كل من: السيد محمد أحمد علي حسن شرباس، مواليد 8 ديسمبر 1967 يعمل صاحب فرن، ومحمود صابر أبو العنين محمد جودة، مبيض محارة مواليد 6 أغسطس 1993، ومحمد أحمد عبد الحليم صميدة، تاجر دراجات نارية مواليد 27 يناير 1985، وجمعة محمد عبد الحميد محمد عاشور، مزارع مواليد 188 أغسطس 1982.

وجاء في نهاية القائمة شخصين التحق كل منهما بخلية للتنظيم في محافظتي الدقهلية والقليوبية، وهما ياسر علاء محمود حسانين عثمان، مواليد 23 ديسمبر 1989 مركز أجا محافظة الدقهلية، وأحمد غزال حنك، صاحب محل حلويات بمحافظة القليوبية.