مصر | محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرر المطرب الشعبي "عبدالفتاح سلهوب"، بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، بقسم شرطة الدقي، يتهمه بسرقة مقطع من أغنيته "كورونا".

وجاء في البلاغ - الذي حمل رقم ٣٢٩٠ إداري الدقي لسنة ٢٠٢٠ - أن المطرب عبدالفتاح قدم أغنية تحت اسم "كورونا"، ونشرها على قناة اليوتيوب الخاصة به منذ شهر مارس الماضي، وسجلها بالمصنفات في نفس الشهر.

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وأضاف أنه فوجئ الفترة الماضية عقب نزول أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، أن هناك مقطعًا مسروقًا من أغنيته، وهو "كورونا رونا رونا رونا رونا فيروس"، ما دفعه على الفور لتحرير محضر ضد رمضان.

وقدم "أيمن حلمي" محامي المطرب "سلهوب"، المستندات اللازمة، ومنها مستند تسجيل الأغنية بالمصنفات، بالإضافة إلى نوته اللحن الخاص بها، وكانت أغنية "كورونا" من كلمات أحمد حمدي، وغناء والحان "عبد الفتاح سلهوب".

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة.