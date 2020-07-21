مصر | بالأسماء.. إخلاء سبيل 18 متهماً بالشرقية بكفالات متفاوتة بقضايا انضمام للإرهابية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. إخلاء سبيل 18 متهماً بالشرقية بكفالات متفاوتة بقضايا انضمام للإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، إخلاء سبيل 18 متهمًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، بكفالة مالية 2000 جنيه لـ 11 متهم وكفالة 5 الاف جنيه لـ 7 متهمين والمخلي سبيلهم بكفالة 2000 جنيه هم كل من:-

1. صابر ابراهيم السيد مصطفى2. رجب السيد عبدالوهاب3. جمال فاروق محمد صالح4. يوسف السيد ابراهيم5. محمد منصور عبدالسميع6. عبدالناصر فؤاد احمد7. ايمن وجدى ابراهيم8. خالد السيد محمد9. أحمد محمود الصاوى محمد10. محمد سعد إبراهيم حسن11. عاصم محمد محمد يوسف

والمخلي سبيلهم بكفالة مالية 5 آلاف جنيه هم كل من:-

1. وائل صلاح الدين محمد

2. رمضان عبدالرحمن محمد

3. خالد عبدالرحمن محمد

4. محمد عبدالوهاب ابراهيم

5. احمد سليمان عبدالعظيم عيسى

6. محمد جميل محمد على

7. السيد على احمد سليمان

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

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قررت محكمة الجنايات أمام الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تجديد حبس أنس نجل حسن مالك فى اتهماه بالانضمام لجماعة إرهابية اسست علي خلاف القانون وأحكامه في القضية رقم 470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم في القضية 470 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ومن الجدير بالذكر أن جهات التحقيق المختصة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار 14 متهمًا على خلفية اتهامهم بالضلوع في تأسيس 7 خلايا إرهابية تتبع تنظيم داعش، وكلفت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقتهم، وفي مقدمتهم قيادي يحمل الجنسية البلجيكية من أصل مغربي.

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وجاء قرار الضبط والإحضار ضمن أمر الإحالة للمحاكمة الجنائية العاجلة، الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 159 لـسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ العياط، المقيدة تحت رقم 470 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، وحققتها النيابة برقم 840 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.

والمتهمون المطلوبون على خلفية إحالتهم للجنايات في القضية هم كل من: عبد الله محمد أحمد خشان، مواليد 5 مارس 1992 محافظة الدقهلية، ومحمد علي السيد نبهان، مواليد 16 نوفمبر 1987 محافظة دمياط حاصل على بكالوريوس هندسة، ومحمد سعيد السيد شميس، مواليد 12 فبراير 1977 محافظة البحيرة ويعمل مهندس كهرباء بشركة أبو قير للأسمدة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين الثلاثة ارتكاب جريمة تولي قيادة 3 خلايا مسلحة تتبع تنظيم داعش الإرهابي ببعض المحافظات، واستقطاب عناصر جديدة وتجنيدها للالتحاق بصفوف المجموعات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة

وعلي أحمد علي مرعي، مواليد 1 أبريل 1993 بمحافظة السويس، وأحمد موافي جمعة، طبيب بشري مواليد 24 سبتمبر 1989 بمحافظة المنوفية، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم ما يسمى بولاية سيناء الإرهابي، وتلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية في معسكرات الجماعة بشمال سيناء.

ويعد الإرهابي المدعو زهير أحمد الفجيجي، أحد أبرز الشخصيات الوارد اسمها في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، حيث يحمل المتهم المطلوب أمنيا الجنسية البلجيكية، وتبين أنه من أصل مغربي التحق بتنظيم داعش وارتبط بعلاقة مباشرة بعناصره للمشاركة في تأسيس الخلايا الجديدة التي كشفت عنها النيابة في القضية.

وضمت القائمة 4 شخصيات من "أبناء الفيوم" انضموا لخلية التنظيم الإرهابي بمركز ابشواي، وهم كل من: السيد محمد أحمد علي حسن شرباس، مواليد 8 ديسمبر 1967 يعمل صاحب فرن، ومحمود صابر أبو العنين محمد جودة، مبيض محارة مواليد 6 أغسطس 1993، ومحمد أحمد عبد الحليم صميدة، تاجر دراجات نارية مواليد 27 يناير 1985، وجمعة محمد عبد الحميد محمد عاشور، مزارع مواليد 188 أغسطس 1982.

وجاء في نهاية القائمة شخصين التحق كل منهما بخلية للتنظيم في محافظتي الدقهلية والقليوبية، وهما ياسر علاء محمود حسانين عثمان، مواليد 23 ديسمبر 1989 مركز أجا محافظة الدقهلية، وأحمد غزال حنك، صاحب محل حلويات بمحافظة القليوبية.