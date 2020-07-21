مصر | تجديد حبس إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي في قضية "الصفافير"

قررت الدائرة الأولى "إرهاب" بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الثلاثاء في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تجديد حبس الناشطتين السياسيتن إسراء عبدالفتاح أحمد، وسولافة مجدي محفوظ، وآخرين، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الصفافير".

ويواجه المتهمون، تهمًا منها مشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون هم: المحامي عمرو إمام، والصحفيين حسام الصياد وسولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح ومحمد صلاح.

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كانت النيابة وجهت للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضًا ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.