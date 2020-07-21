أخبار مصر | عاجل.. السيسي: خالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخي الملك سلمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي: خالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخي الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال "السيسي"، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعًا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحه والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".