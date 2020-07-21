أخبار مصر | التعليم تعلن مواعيد امتحانات تحديد المستوى لأبناء المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن مواعيد امتحانات تحديد المستوى لأبناء المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تقرر عقد امتحان تحديد مستوى للطلاب أبناء المصريين في الخارج، بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، يوم السبت 8 من أغسطس، وفقًا لجدول الامتحان المنظم لذلك.

وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي سيتبعها الراغبون من أبنائنا في الخارج، الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الإعدادي، تحت إشراف السفارات المصرية، في التقدم للقبول بمدارس الثانوي بنوعيتها وكذلك اختبارات مسابقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس.

وأشارت الوزارة إلى التنبيه على الطلاب عبر السفارات المصرية في الخارج، بضرورة تواجدهم بأرض الوطن، والتوجه لمقر اللجان التابع لها محافظة الطالب، وفقًا للجدول المرفق طبقًا لمديرية كل طالب، وتضيف وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال بيانها: حيث يقوم الطالب بتحرير استمارة التقدم لأداء الامتحان واستلام رقم الجلوس موضحًا به اللجنة التي سيؤدى الطالب الامتحان بها وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 2272020.

وحددت الوزارة 4 قطاعات بالمحافظات التابعة لها، والتي سيتقدم إليها الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات تحديد المستوى، وهي كالتالي:

Advertisements

قطاع القاهرة: "مدرسة فتحية بهيج الإعدادية بنات"، والمحافظات التابعة لها هي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – بني سويف – الفيوم".

قطاع الإسكندرية: " مدرسة المشيرأحمد بدوى الثانوية"، والمحافظات التابعة لها هي: "الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – الغربية".

قطاع المنصورة: "مدرسة المنصورة الثانوية بنين"، والمحافظات التابعة لها هي: "الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – دمياط – الشرقية – شمال سيناء – جنوب سيناء".

قطاع أسيوط: "مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية"، والمحافظات التابعة لها هي: "أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الوادي الجديد".

وناشدت الوزارة، طلاب المحافظات التابعة لكل قطاع التوجه لمقر اللجنة، وذلك لتحرير استمارة التقدم لامتحان تحديد المستوى ومعرفة رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.