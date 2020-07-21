أخبار مصر | بعد تسلمها شهادة السلامة.. 18 فندقًا سياحيًا تستعد للعودة إلى العمل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تسلمها شهادة السلامة.. 18 فندقًا سياحيًا تستعد للعودة إلى العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية: إن 18 فندقًا بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأوضح أن ذلك تم بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هما بريكا باي، ودايفرز لودج، شرم الناقة، وشدوان جاردن.

و12 فندقا بمحافظة جنوب سيناء هي لاجونا، واكاسيا، ونيو نسيمه، ولارين هوتيل، وكونتيننتال بلازا بيتش، ونعمه هايتس، وصنافير، وكتراكت ليالينا، وكتراكت ريزورت، والمركاتو، وانمو، وسانت كاترين.

إضافة إلى فندقين بالقاهرة الكبرى هما نوفوتيل ٦ أكتوبر، وأطلس الأوبرا.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي 590 فندقا في 21محافظة علي مستوي الجمهورية، وتستمر لجان الفحص في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة تأجيل محاكمة المتهمين بالقضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء", لجلسة 4 أغسطس المقبل للمرافعة.

ومن المقرر أن تكون هذه الجلسة الأخيرة في استحواب شهود النفي ولن يسمح باستجواب اي شاهد نفي آخر بعد هذه الجلسة.. وعلي جميع اعضاء هيئة الدفاع الاستعداد للمرافعة بدء من الجلسة بعد القادمة وكتابة المرافعة في مذكرة وتسليمها علي اسطوانات مدمجة ( CD ).

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كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.