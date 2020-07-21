أخبار مصر | الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، عن سعر العقار المقرر استخدامه في علاج المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

وحددت الهيئة، سعر "ريمديسيفير" أمبولات - حيث تقرر طرح المستحضر في صورة بوردة مجففة مخصصة للحقن الوريدي - بسعر 680 جنيهًا للأمبول.

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كما حددت الهيئة، سعر منتج "أنفيزايرام" الجديد، الذي يحتوى على المادة الفعالة "فافيبرافير"، والذي تم اعتماده ضمن بروتوكول علاج "كورونا" في روسيا والصين والهند، حيث تقرر طرح الدواء الجديد بسعر 1260 جنيه للعبوة، التي تحتوي على 40 قرص.

ويعد "أنفيزيرام"، الدواء المثيل لعلاج "أفيجان" الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى "كوفيد 19" ويحتوي على المادة الفعالة "فافيبيرافير".