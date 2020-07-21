أخبار مصر | "تضامن النواب": ندعم الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "تضامن النواب": ندعم الجيش الأبيض في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبد الحميد كمال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، تقديرها لكافة أفراد الجيش الأبيض، ودعمها له في أداء مهمته الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ولا خلاف علي دعم هذه الفئة.
ورأت اللجنة، أن هناك مظلة قانونية قائمة بالفعل تحقق أهداف التعديلات المقترحة بمشروعات القوانين المُقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبد الحميد كمال، باقتراح بمعاملة من استشهدوا من القائمين علي مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية معاملة شهداء لعمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة في المزايا والحقوق التي كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018، لكن سيتم استطلع رأي الحكومة عما إذا كان هناك ثمة شك أو تفسير أخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إنه سيتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها الصحة والعدل والمالية لبحث إذا كنا بحاجة إلي غطاء تشريعي لتحقيق الغرض من القانون.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.
وأوضح مسشتار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.
وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .