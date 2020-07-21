أخبار مصر | "تضامن النواب": ندعم الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "تضامن النواب": ندعم الجيش الأبيض في مواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبد الحميد كمال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، تقديرها لكافة أفراد الجيش الأبيض، ودعمها له في أداء مهمته الوطنية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ولا خلاف علي دعم هذه الفئة.

ورأت اللجنة، أن هناك مظلة قانونية قائمة بالفعل تحقق أهداف التعديلات المقترحة بمشروعات القوانين المُقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولي وعبد الحميد كمال، باقتراح بمعاملة من استشهدوا من القائمين علي مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية معاملة شهداء لعمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة في المزايا والحقوق التي كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018، لكن سيتم استطلع رأي الحكومة عما إذا كان هناك ثمة شك أو تفسير أخر أن المواد القائمة لا تكفي لإجراء التعديل.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، إنه سيتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها الصحة والعدل والمالية لبحث إذا كنا بحاجة إلي غطاء تشريعي لتحقيق الغرض من القانون.

تطورات أزمة كورونا

Advertisements