أخبار مصر | إعلان موعد التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأٌقصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلان موعد التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأٌقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق أتوبيس التوعية والتسجيل التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار الاستعداد لبدء إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في مطلع الشهر المقبشل.

كما يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، التي أكدت سرعة البدء في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن فعاليات التوعية والتسجيل تستمر من خلال أتوبيس التوعية الذي يجوب أنحاء محافظة الأقصر من اليوم وحتي نهاية أغسطس.

وأضاف أن الهدف من تحريك اتوبيس التوعية هو التسهيل على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن فتح التسجيل من جديد بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

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الأوراق المطلوبة للتسجيل

وقال: إن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، هى بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

وأضاف أنه من المقرر أن يتواجد أتوبيس التوعية والتسجيل في إدارة بندر الأقصر من اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو وحتى السبت 25يوليو، تليها إدارة أرمنت من الأحد 26 يوليو وحتى الخميس 30يوليو، ثم إدارة القرنة من الأربعاء 5أغسطس وحتى الاثنين 10أغسطس، وإدارة البياضية من الخميس13 أغسطس وحتى السبت 15أغسطس، وإدارة الزينية من الأحد 16أغسطس وحتى الخميس 20أغسطس، وإدارة الطود من الجمعة 21أغسطس وحتى الأحد 23أغسطس، وأخيرًا إدارة إسنا من الإثنين 24أغسطس وحتى الأحد 30أغسطس.

وفي ذات السياق، دعت منظومة التأمين الصحي الشامل، المواطنين بمحافظة الأقصر، إلى التسجيل في المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية، مؤكدة على مراعاة كافة معايير الأمان أثناء عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل مع الالتزام باتباع كل الإجراءات الوقائية الاحترازية من ارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين المواطنين.

وأكد السبكي، أنه جاري الاستعداد لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى تباعا، مؤكدا على تشديد القيادة السياسية على الإسراع في خطوات تنفيذ المنظومة مع الالتزام بالجداول الزمنية والتنفيذية الموضوعة بكل دقة، لضمان حصول المواطنين في مصر على خدمة طبية حديثة ذات معايير جودة قياسية، لأن الاستثمار في صحة المواطن المصري يعني الاستثمار في مستقبل البلاد.