أخبار مصر | منصة إلكترونية للتعليم الطبي في مختلف التخصصات بنقابة الأطباء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر منصة إلكترونية للتعليم الطبي في مختلف التخصصات بنقابة الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة رانية عيسوى مقرر اللجنة العلمية بالنقابة العامة للأطباء، مرت بلادنا بظروف صعبة في الفترة الأخيرة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد واضطرت النقابة الي وقف الكثير من الأنشطة أو تعديلها لتنفيذ الاحترازات المطلوبة والحرص على التباعد بين الأفراد طبقا لتوصيات سبل الوقاية ومكافحة العدوي وكان من ضمنها تعذر إقامة الدورات العلمية للأطباء بمقر النقابة.

وأضافت، وقد أتت هذه الجائحة لتكشف الاحتياج الشديد لوجود منصة تعليمية الكترونية كنت قد تقدمت بفكرة إقامتها منذ أن توليت اللجنة العلمية كنوع من تطوير نشاطها ولكن شاءت الظروف أن تأتي هذه الجائحة قبل آن تتم إجراءات تنفيذها ورغم ذلك فقد حرصت اللجنة العلمية أن تقوم بالدور المنوط بها في هذه الظروف العصيبة وألا تتخلي عن أطباء كثيرون كانوا في أشد الحاجة الي التدريب ورفع الوعي بما يخص هذه الجائحة.

ووأشارت، قد قامت اللجنة بالأنشطة بالعديد من الانشطة من خلال صفحتها علي الفيس بوك واليوتيوب كما حرصت اللجنة العلمية أن تكون مصدرأ ناقلا آولآ بآول للمعلومات الهامة الطبية الخاصة بمرض فيروس كورونا المستجد وبروتوكولات العلاج وكذلك معرفة تجارب الأخرين من خلال مشاركتها علي الصفحة نقلا عن مصادر ذات ثقة سواء محلية مثل وزارة الصحة أو أجنبية مثل منظمة الصحة العالمية أو هيئة التأمين الصحي البريطاني أو موقع جامعة هارفرد الأمريكية.

واستطردت، قامت اللجنة ببث محاضرات تعليمية أونلاين قدمت خصيصا للنقابة عن آساسيات مكافحة العدوي وسلسلة من المحاضرات علي ثلاث أجزاء لشرح كل جوانب مرض كورونا قدمها الدكتور أشرف العدوي علي مدار اسبوعين.

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ووتابعت، نشرنا العديد من المحاضرات عن التعامل مع مريض كورونا وعن استخدام أجهزة التنفس الصناعي علي ١١ جزء، وعن استخدام الأشعة التشخيصية لتشخيص مرضي فيروس كورونا المستجد، وقدمنا فيديوهات عملية عن مكافحة العدوي وتعلم التعامل مع الأردية الواقية في مستشفيات العزل والعناية المركزة، كما قدمنا فيلم مصور عن كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي للمبتدئين.

واوضحت، قمنا بتنظيم ندوة علمية خاصة بمرض كورونا استضفنا فيها مجموعة من الخبرات العالمية وأدارتها ا.د. مايسة شوقي رئيسة قسم الطب الوقائي بجامعة القاهرة وحضرها أكثر من ٣٠٠ طبيب، ثم بتوجيه من السيد النقيب د حسين خيري " معلمنا الأول" قمنا بتقديم ندوات الكترونية شهرية Webinar نستضيف فيها الخبراء في مختلف، استضفنا بها مجموعة من الخبرات العالمية وأدارتها ا.د. مايسة شوقي رئيسة قسم الطب الوقائي بجامعة القاهرة وحضرها أكثر من ٣٠٠ طبيب، وندوة عن الامراض النفسية الناتجة عن ظروف جائحة كورونا، ثم ندوة مع الجمعية المصرية للتغذية.

واكملت، جميع هذه الأنشطة تم اعتمادها من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء CEMTA حيث أننا كنا قد تمكنا من قبل الجائحة من الحصول علي اعتماد النقابة العامة كجهة تدريب وتعليم معتمدة من ذات الهيئة، كذلك وفقنا الله بمساعدة الأطباء أثناء الجائحة بتوفيراكثر من تسعة آلاف واقي للوجه تبرع من خلال الإتصالات الشخصية للتوزيع علي الأطباء بمستشفيات العزل والحميات والصدر من خلال مقرري اللجان العلمية بالاسكندرية ودمياط والبحيرة والغربية وبني سويف والشرقية وسوهاج والمنيا واسيوط وأسوان ومعهد الآورام القومي.

وأشارت، نعمل حاليا علي رفع موقع الكتروني للتعليم الطبي خاص بالنقابة يقدم دورات الكترونية في مختلف التخصصات لجميع الأطباء أينما كانوا وذلك لتوقف الدورات المباشرة بدار الحكمة حاليا.