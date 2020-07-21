أخبار مصر | تنفيذًًا لتوجيهات السيسي.. التضامن: صرف معاشات أغسطس الخميس المقبل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تنفيذًًا لتوجيهات السيسي.. التضامن: صرف معاشات أغسطس الخميس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأنه بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد تقرر صرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على أصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم، في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي “atm”، ويمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.

أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون كالآتي:

الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيهًا بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

•من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيهًا قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

•يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء، من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

كما أضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

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وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظًا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبًا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.

وأوضح مسشتار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

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نسخة ايفون

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