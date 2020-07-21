أخبار مصر | آلية جديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آلية جديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع وزيرا القوى العاملة محمد سعفان والسيد القصير وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، لبحث آليات الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، وذلك بديوان وزارة القوى العاملة.

وبحث الوزيران آليات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع الزراعة والقطاعات المختلفة علي مستوى الوزارات المعنية، وتم الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه الفئة بقطاع الزراعة، والثروة السمكية، والحيوانية، والداجنة، وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية، لاستحداث الآلية والمقترحات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة باعتبارها الأولى بالرعاية.

جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة فى كافة قطاعات الدولة من مختلف الوزارات، وتوفير الدعم اللازم لها ليحيوا حياة كريمة.



فى بداية اللقاء رحب القصير بوزير القوى العاملة، وأثنى على الجهود التى تقوم بها الوزارة فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كافة السبل التى يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة. فى بداية اللقاء رحب القصير بوزير القوى العاملة، وأثنى على الجهود التى تقوم بها الوزارة فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كافة السبل التى يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة. من جانبه أوضح وزير القوي العاملة أن اهتمام الوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة برعاية تلك الفئة بشكل رئيسي وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أى جهة فى مختلف قطاعات الدولة والتى ومن قطاع الزراعة والصيد، لتوفير الحماية الاجتماعية والصحي باعتبارها الفئة الأولي بالرعاية، مؤكدا أن حرص الوزارة على ضرورة توفير آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية والتى لن تتأتى إلا من خلال دراسة أوضاع وظروف ومواصفات العمالة التى تعمل فى تلك القطاعات.



ولفت سعفان إلي أن العمالة غير المنتظمة يحتاجون إلي الرعاية من كافة الجهات المعنية مما يدعو إلى ضرورة التكاتف فيما بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير تلك الرعاية، مشيرا إلي أن ذلك لن يتأتى إلا بتقديم خدمات ملموسة لمن تم تسجيلهم من العمالة الحقيقية الموجودة فى مواقع العمل فى مختلف القطاعات، الأمر الذى سوف يسهم في جعل باقى فئات العمالة غير المسجلة للسعي للحصول على أوجه الرعاية المقدمة لمن حصل عليها.



ونوه وزير القوي العاملة إلي أهمية دور الجمعيات الزراعية والخاصة بالصيادين التى تتبع وزارة الزراعة فى رعاية العمالة غير المنتظمة والتى يمكن من خلال تعاون إدارات العمالة غير المنتظمة فى مديريات القوى العاملة مع تلك الجمعيات توفير قاعدة صحيحة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيم وتوفير الرعاية اللازمة لتلك الفئة وتوجيهها.