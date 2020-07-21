أخبار مصر | صرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بتعيين عدد من شباب الخريجين من بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المديرية عينت 9 من الشباب من بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذي وصل عددهم 173 شابًا.

تلقي وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من أحمد طليب، مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية.

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

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عودة 1190 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد اليوم



تعبر مطار الكويت الدولي 15 رحلات طيران تحمل علي متنها 2760 راكبا إلي مطارات 4 دول: مصر، والإمارات، والهند،، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 7 رحلات تقل 1190 عاملا مصريا من العالقين.