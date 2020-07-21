أخبار مصر | نقيب المحامين للأعضاء الجدد: عليكم الخوض في كل بحور المعرفة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين للأعضاء الجدد: عليكم الخوض في كل بحور المعرفة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من محافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية، اليوم الثلاثاء، بقاعة اتحاد عمال مصر.

وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، بحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، وأبو بكر ضوه، ومحب المكاوي.

وأيد نقيب المحامين، للأعضاء الجدد، استجابة مجلس النواب لطلب القوات المسلحة درع الوطن والعروبة، والمصادقة على إرسال قوات في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، مضيفا: "مصر دولة سلام ومحبة للسلام ولكننا محكومين بقاعدة سوف أتناولها في مقالي بالأهرام يوم الاثنين المقبل، حيث أنه لا ينال السلام إلا القادر على الحرب، وإلا سوف تهضم حقوقك ولن تنال السلام، وإنما تناله عندما يخشى الآخرين منك ومن جسارتك".

Advertisements

وفي سياق آخر، قال النقيب العام، إنه لا محاماة بغير جسارة، فيجب أن يكون المحامي جسورا، وهذا لا يعني خلط الأوراق والتطاول وإنما جسارة مقرونة بآدب وبلاغة وبيان وحجة المحاماة، مضيفا: "ففي كثير من المواقف سوف تتعرضون لامتحانات وإما أن ترخي رأسك وتدع الأمور تجري في أعنتها، وتفرط في واجبك كمحامي يحمل على أكتافه أمانة موكله وأمانة الحق، وإما أن تكون جسورا بالقدر الذي يحفظ لك كرامتك وحقك في التعبير".

وأشار "عطية"، إلى أن كافة الدوائر المصرية اعتادت أن محضر الجلسة ملكا للمحكمة، وهذا ليس صحيحا، بل هو ملكا لجميع أطراف الخصومة ولكن لرئيس المحكمة أو النيابة حق الاشراف فقط على التحرير، موضحا أنه سطر بابا في كتاب "رسالة المحاماة" عن محاضر الجلسات لمدى أهميتها.

وشدد نقيب المحامين، على أن المحامي عليه أن يخوض في كل بحور المعرفة، لأنها كالأواني المستطرقة، ولذلك عليكم الاطلاع والقراءة في الأديان، وعلم النفس، والمنطق، والجغرافيا، والتاريخ وغيرها، إضافة لكافة المعارف القانونية، كالقانون الإداري، والمدني، والدستوري، والجنائي، وقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، وغيرهم، ومن المؤكد أن ما حصلته ستجد نفسك احتجت إليه في وقت ما، ساردًا عدة وقائع له بالمحاكم خلال عمله بالمحاماة وكيف تعامل معها كي يستفيد منها شباب المحامين.

