شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة ينهون ماراثون الامتحانات بالجبر والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة أخر امتحان لهذا العام، والمحطة الاخيرة لماراثون إمتحانات الثانوية العامة، وذلك باختبار الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الشعبة العلمى، حيث بدأت الامتحانات فى 21 من الشهر الماضى، واستمر شهر كامل.

وأكد طلاب مدرستى الشهيد محمد عبده الثانوية المشتركة ، ومنشأة القناطر الإعدادية المشتركة ، أن امتحان الجبر كان سهل وبه نقطة واحدة بها نوع من الصعوبة لتمييز الطالب المتفوق، وكذلك امتحان الهندسة.

وأدى طلاب الثانوية شعبة علمى، اليوم الثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية، أخر محطة فى ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الماضى ، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ و الأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية و الأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس.

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الانتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.