شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. بدء الدراسة فى الجامعات 17 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها بدء الدراسة فى الجامعات 17 أكتوبر

حيث عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضورالدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى بداية الاجتماع ثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات في متابعة امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعى 2019/2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كافة الإمكانات للطلاب وجميع القائمين علي اعمال الامتحانات.

التعليم: تحرير 49 قضية لـ 51 متهما وغلق 81 صفحة غش بامتحانات الثانوية العامة

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالى 103 آلاف و315 طالب/طالبة، داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

الحكومة:إزالة فورية للمخالفات حال عدم تسديد مبلغ جدية التصالح

لى مدى سنوات عديدة، مثلت مخالفات البناء والنمو العشوائي إشكالية كبيرة وظاهرة كان لها الكثير من التداعيات السلبية، ما جعل الدولة المصرية تطرح حلولا جذرية لمواجهة هذه المشكلة ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات وذلك من خلال قانون التصالح، والتأكيد في ذات الوقت على أنه لا تهاون مع المخالفين أياً كانوا، والتعامل بحسم مع أي خروقات للقانون.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح

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رئيس الوزراء يتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية بسانت كاترين

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، يُرافقه عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، بتفقد عدد من مشروعات الإسكان المختلفة التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخدمة أهالي سانت كاترين.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجاً لوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، ويضم المشروع 346 وحدة سكنية.

اتفاق بين العربية للتصنيع والبنك الزراعي لدعم التحول الرقمى

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية، مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتطوير كافة المؤسسات المصرفية والبنكية.

جاء هذا خلال توقيع اتفاق للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والبنك الزراعي المصري ، بحضور السيد "علاء فاروق" رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري و"علاء عبد العزيز نجم" مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للشئون الهندسية.

1260جنيها سعر عقار "أنفيزايرام" لعلاج مصابى فيروس كورونا

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، عن حصولها على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد "أنفيزايرام"، الذي يحتوى على المادة الفعالة "فافيبرافير"، والذي تم اعتماده ضمن بروتوكول علاج فيروس (كوفيد-19)، في روسيا والصين والهند، حيث تقرر طرح الدواء الجديد بسعر 1260 جنيه للعبوة، التي تحتوى على 40 قرص.

كما حصلت الشركة على إخطار هيئة الدواء المصرية، بشأن تسعير منتجها الجديد "ريمديسيفير" أمبولات للحقن الوريدي، المقرر استخدامها في علاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، حيث تقررر طرح المستحضر تحت العلامة التجارية (ريمديسيفير-راميدا) في صورة بوردة مجففة مخصصة للحقن الوريدي بسعر 680 جنيه للأمبول، وذلك بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 812 جنيها لأول مرة بالتاريخ

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر ارتفاعا جديدا قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 812 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ المعدن النفيس في مصر، وهو أعلي سعر سجله الذهب في تاريخه بمصر، وذلك علي خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1825 دولار وهو السعر الأعلي للذهب منذ 9 سنوات.

مسلح يحتجز 20 راكبا كرهائن فى حافلة بغرب أوكرانيا.. صور

قالت الشرطة المحلية الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن رجلا استولى على حافلة ركاب واحتجز نحو 20 شخصا كانوا على متنها رهائن في مدينة لوتسك في غرب أوكرانيا.