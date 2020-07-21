شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا السيسي بذكرى 23 يوليو: تتواصل مسيرة الوطن نحو التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.

وجاء بالبرقية: "يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين بثورة 23 يوليو المجيدة، يـُجسد الاحتفال بثورة الثالث والعشرين من يوليو فى كل عام تخليدًا لملحمة فى سجل النضال الوطنى عندما وقف الجيش المصرى معبرًا عن الشخصية المصرية الأبية التى كانت ومازالت تـُناضل من أجل إعلاء قيم الاستقلال والعدالة والحرية واليوم تَبقى القيم على ثباتها وتتواصل مسيرة هذا الوطن المفدى فى الارتقاء نحو التنمية والازدهار.. بتكاتف جهود مؤسساته الوطنية المخلصة مع طموحات الشعب المصرى العظيم، حفظكم الله سيادة الرئيس لمصر قائدًا مظفرًا.. وجعل لمسيرتكم الوطنية المعطاءة من نصرته تـَعالى السند والعماد.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وسيادتكم بخــير".

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال – رئيس مجلس النواب.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد، تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان.. ويأتى احتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالرخاء والأمان.. فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة تشملها التنمية والبناء، حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح مسيرة مؤسساتنا التشريعية العريقة المعطاءة.. إنه تَعالى نعم المولى ونعم النصير.

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وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ستظل ثورة الثالث والعشرون من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجًا فريدًا للإرادة الشعبية تحميها قواتنا المسلحة الباسلة صونًا لمقدرات الوطن وإعلاء لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبل مشرق تفاخر به الأجيال القادمة، حفظ الله مصـر، وسدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، ستظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف كعادته خلف جيشه مطالبًا بالحرية والاستقلال وإعلاء لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة وستبقى أمتنا على مر العصور أمة تعتز بتاريخها وتصنع حاضرها بسواعد أبنائها من أجل مستقبل تفاخر به الأجيال القادمة، عاشت القوات المسلحة درعًا وسيفًا للوطن.. وحفظ الله أبطالها.. ورحم شهداءها.. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر فى عزة ورفعة وازدهار.