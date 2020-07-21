شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُكلف بوضع تصور كامل لتنمية منطقة وادي الراحة بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، فى نقطة مشاهدة رائعة فى وادى الراحة، بمدينة سانت كاترين.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح حول المزايا والمقومات التى يتمتع بها هذا الموقع، من مناظر طبيعية، واماكن مقدسة، لها قيمتها الغالية.

وصرح رئيس الوزراء بأن هذا الموقع يُعد مكانًا متميزًا لإقامة مشروع سياحى متكامل، يستثمر مزايا المنطقة، مُوجهًا بضرورة أن يتم وضع تصور كامل لتنمية هذه المنطقة، وايجاد مدينة سياحية متكاملة، بهذه النقطة الهامة القريبة من جبل التجلى، باعتبارها الأقرب لكل الاماكن التى يزورها السياح وزوار سانت كاترين، مع تنفيذ استراحات فى مسارات تحرك الزوار فى هذه المنطقة الساحرة الهامة.

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واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ حول تاريخ هذه المنطقة وأهميتها الحضارية والتاريخية والدينية، مُشيرًا إلى انها منطقة واعدة ويجب الاستفادة من مقوماتها واتاحتها بصورة مشرفة لزيارة القاصدين.

وخلال جولته بمنطقة وادى الراحة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتى تم إعادة افتتاحها فى أكتوبر 2019 بعد ترميمها وتطويرها، وإضافة بعض المقتنيات والمتعلقات الخاصة التى كان يستخدمها إليها، وتحويلها إلى متحف ومزار سياحي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الاستراحة التى توثٍق لحقبة هامة فى حياة الرئيس الراحل أنور السادات، مُؤكدًا حرص الدولة على تخليد رموز صنعوا مجد وتاريخ الوطن لتكون مرجعًا ودليلًا للأجيال الجديدة. وتحتوى الاستراحة على مقتنيات أشرف على عرضها فريق عمل متخصص من الفنانين التشكيليين وتمت إعارة لوحة وتمثال من البرونز للرئيس السادات لينضما إلى محتويات الاستراحة التى تشمل غرفة نومه ومكتبه ومصحفه الشخصى والغليون الخاص به وغيرها.

كما استمع رئيس الوزراء إلى أعمال استكمال التطوير الجارية حاليًا بمعدل تنفيذ يصل إلى 70% لاستكمال رفع كفاءة الاستراحة، وجعلها نقطة جذب سياحية عالمية بالتنسيق مع أسرة الزعيم الراحل ووزارتى الثقافة والإعلام.