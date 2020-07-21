شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحرير 49 قضية لـ 51 متهما وغلق 81 صفحة غش بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالى 103 آلاف و315 طالب/طالبة، داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وأشار حجازى إلى أن لجان الامتحانات التي حدث بها حالات شغب سيتم تصحيحها في لجان خاصة لبحث تطابق الإجابات بها، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

كما أكد حجازي، على ضرورة التنسيق مع الأمن العام لتأمين الملاحظين أثناء خروجهم من اللجان الامتحانية بعد انتهاء الامتحانات اليوم وحتي عودتهم إلي منازلهم سالمين.

وأضاف حجازي أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع فريق الغش الإلكتروني الخاص بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تم تحرير عدد 49 قضية بإجمالي عدد 51 متهم، كما تم غلق عدد 81 صفحة أو حساب أو مجموعات علي مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة.

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وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (4) حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، في إدارات ("بلقاس" بمحافظة الدقهلية، و"شرق شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية، و"البلينا" بمحافظة سوهاج، و"السلام" بمحافظة سوهاج)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يحدث تسريب لأي امتحانات منذ انعقادها يوم الثلاثاء 21 يونيو 2020 وحتى آخر يوم امتحانات، وأنه فقط تم تداول لبعض أجزاء من أسئلة الامتحانات لأعوام سابقة، والتي تم ضبطها فورًا بما لا يؤثر على تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة (الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية") والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لكافة الجهات المعنية التي شاركت في خروج امتحانات الثانوية العامة بصورة مشرفة رغم الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي بسبب انتشار جائحة كورونا.