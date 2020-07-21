شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات الثانوية العامة: أسئلة الجبر والهندسة سهلة ومن كتاب المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب فرحة الطلاب بسبب سهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية ، حيث أكدت الطالب سميحة أحمد بلجنة مدرسة المنيرة سهولة الأسئلة ومن كتاب المدرسة موضحة أن الأسئلة بها جزئيات من بين السطور فى الكتاب ولكن سهولة الأسئلة عوضت صعوبة امتحان التفاضل والتكامل.

واوضحت الطالبة الأسئلة بها جزئيات للطالب الفائق ولكن مستوى الامتحان مناسب للوقت والمستوى جميع الطلاب.

وعن فرحتها فى أخر يوم للامتحانات قالت الطالبة: الثانوية العامة كانت كابوس وخلصت على خير الحمد لله ونتمنى أن تكون النتيجة مرضية وتعوض مجهودهم خلال عام كامل فى ظل الظروف الاستثنائية.

فيما أكد طلاب لجنة القصر العينى الرسمية للغات صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية نسخة التراجم" اللغات" موضحين أن الامتحان طويل وتضمن جزئيات صعبة ومرهقة فى الإجابة عنها.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم لمادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعد بدء الامتحان بساعة.

تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه تم رصد الطالبة (ش. أ. ح) بإدارة بلقاس محافظة الدقهلية، والطالب (م.ح.أ) بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والطالب (م.أ.ق) بإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، والطالب (ع.ح.ع) بإدارة دار السلام بسوهاج، لمحاولتهم الغش والنشر علي الإنترنت، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

Advertisements

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بشأن ما تم تداوله علي المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور لامتحان اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم وهي صور لامتحانات الأعوام السابقة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 103 ألفا من الطلاب يؤدون امتحان الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، على مستوى الجمهورية فى عدة لجان سير، قائلا: بعض اللجان لن تعقد فيها امتحانات اليوم الثلاثاء لعدم وجود طلاب بشعبة علمى رياضيات فيها.

وأوضح رئيس عام الامتحانات، أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية يتضمن 19 سؤالا موزعة على 28 كراسة إجابة داخل البوكليت، فى زمن إجابة ساعتين، مخصص لها 30 درجة.

وتحدث رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن نجاح الوزارة فى عقد امتحانات الثانوية العامة، فى ظل أزمة كورونا، قائلا: كانت تمثل الامتحانات ضغط كبير على الطلاب ولكن بعد أن انتهوا منها فى الشعبتين علوم وأدبى ظهرت عليهم الفرحة الكبيرة، لافتا إلى أنه قبل بداية الامتحانات كثير من الأشخاص راهن على عدم نجاح الامتحانات بسبب فيروس كورونا.