شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: سعيد القصبى ليس إماما ولا خطيبا ولا علاقة له بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أن المدعو "سعيد القصبى" ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا علاقة له بالأوقاف حيث إنه تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 878 لسنة 2016م اعتبارا من 1 أغسطس عام 2016، وذلك لانقطاعه عن العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن الفيديو المتداول له بما يعج من مغالطات ليس داخل جمهورية مصر العربية لأن المسجد الذي يبث منه الفيديو يؤدي الخطبة بلغتين .

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس الاثنين، عن أن الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة قررت اليوم الاثنين إنهاء خدمة كل من: أبو الفتوح عبد ربه إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، ومحمد السيد الألفى إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائى الصادرة بشأنهما ،وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

كما حذرت وزارة الأوقاف من الانضمام إلى أى جماعة إرهابية أو تبنى أفكارها، وتؤكد أنه لا مكان فى وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتم لأى جماعة متطرفة.