شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: الإعداد لموقع إلكترونى للتعليم الطبى فى كافة التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رانية عيسوى، مقرر اللجنة العلمية بالنقابة العامة للأطباء، إن اللجنة تعمل حاليا علي إطلاق موقع الكتروني للتعليم الطبي خاص بالنقابة، يقدم دورات الكترونية في مختلف التخصصات لجميع الأطباء أينما كانوا، وذلك لتوقف الدورات المباشرة بدار الحكمة حاليا، مشيرة إلى أنه رغم ما فرضته أزمة كورونا من أحكام التباعد وتوقف الأنشطة الا أن النقابة العامة للأطباء ومن خلال لجنتها العلمية كان لها دور ونشاط ملحوظ لمساعدة ودعم الأطباء علمياً وتدريبيا.

وأضافت رانية، فى بيان للنقابة، أنه تم اعتماد النقابة كجهة تدريب وتعليم معتمدة من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء ظن مضيفه: أتت هذه الجائحة لتكشف الاحتياج الشديد لوجود منصة تعليمية الكترونية، وكنت قد تقدمت بفكرة إقامتها منذ أن توليت اللجنة العلمية كنوع من تطوير نشاطها، وحرصت اللجنة العلمية أن تكون مصدرأ ناقلا آولآ بآول للمعلومات الهامة الطبية الخاصة بمرض فيروس كورونا المستجد وبروتوكولات العلاج وكذلك معرفة تجارب الأخرين من خلال مشاركتها علي الصفحة نقلا عن مصادر ذات ثقة سواء محلية مثل وزارة الصحة أو أجنبية مثل منظمة الصحة العالمية أو هيئة التأمين الصحي البريطاني أو موقع جامعة هارفرد الأمريكية.

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وتابعت: قامت اللجنة ببث محاضرات تعليمية أونلاين قدمت خصيصا للنقابة عن آساسيات مكافحة العدوي، وسلسلة من المحاضرات علي ثلاث أجزاء لشرح كل جوانب مرض كورونا قدمها الدكتور أشرف العدوي علي مدار أسبوعين ، ثم بتوجيه من النقيب الدكتور حسين خيري، تم عمل ندوات الكترونية شهرية، وجميع هذه الأنشطة تم اعتمادها من قبل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، حيث أننا كنا قد تمكنا من قبل الجائحة من الحصول علي اعتماد النقابة العامة كجهة تدريب وتعليم معتمدة من ذات الهيئة.

واستطردت: كذلك تمكنا بمساعدة الأطباء أثناء الجائحة بتوفيرأكثر من تسعة آلاف واقي للوجه تبرع من خلال الإتصالات الشخصية للتوزيع علي الأطباء بمستشفيات العزل والحميات والصدر من خلال مقرري اللجان العلمية بالاسكندرية ودمياط والبحيرة والغربية وبني سويف والشرقية وسوهاج والمنيا واسيوط وأسوان ومعهد الآورام القومي.