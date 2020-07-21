شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقاء لوزير الإنتاج الحربى الجديد مع وزيرة الصناعة لمتابعة المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي وزيرة التجارة والصناعة الأستاذة نيفين جامع ، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة اليوم ، لبحث المشروعات القائمة بين الجانبين والوقوف على آخر مستجدات التعاون بينهما.

بدأ اللقاء بتهنئة الوزيرة للمهندس / محمد أحمد مرسي لتوليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي ، وبحث الجانبان الملفات المشتركة القائمة بينهما وتم إستعراض آخر مستجدات التعاون والخطط المستقبلية المخطط تنفيذها .

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وصرح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي / محمد عيد بكر، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة استمرار سير العمل وفقاً للمخططات الموضوعة سابقاً ، مشدداً أن الوزارة وشركاتها التابعة على أتم استعداد لمتابعة سير العمل وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين وتسخير كافة إمكانياتها الفنية والتكنولوجية للمساهمة فى المشروعات المختلفة والتعاون مع كافة الجهات والوزارات والهيئات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التجارة والصناعة أعربت عن ثقتها فى خطة عمل المهندس محمد أحمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربي لتاريخه المشرف وخبرته السابقة فى مجال التصنيع الحربي والمدنى من خلال عمله السابق بالهيئة العربية للتصنيع التى تعد الذراع الصناعى المتكامل مع شركات الإنتاج الحربي لإحداث طفرة صناعية كبرى والنهوض بالتصنيع المحلى العسكرى والمدنى وزيادة النشاط التجارى وجذب المزيد من الإستثمارات ، وكذا التعاون مع القطاع الخاص والجهات التصنيعية بالدولة.