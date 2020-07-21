شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 آلاف جنيه مكافأة لمديرية الأقصر لجهودها فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تمكن مديرية أوقاف الأقصر، من تحقيق حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ ، لتصبح بذلك المديرية الحادية عشرة التى تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إنه تم تمييز المديرية بنجمة، وسيتم صرف مكافأة قدرها (خمسة آلاف جنيه) حال تحقيق المديرية حصيلة مبيعات مائة صك.

وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك ، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع ، كما أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وبفضل الله تعالى انعكست ثقة الناس في هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها ، مبينًا معاليه أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية ، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالعمل الاجتماعي ، ويعطي أنموذجًا للشفافية في العمل الجماعي.