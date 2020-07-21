شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشروعات تجديد شبكات المياه وتحويل المرافق بمسار المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اليوم منطقة الروضة بمصر القديمة وشارع المنيل، وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة علي سرعة الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه وتحويل خطوط الصرف الصحي والمياه بعيدًا عن مسار مترو الأنفاق وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة منطقة سوق التونسي بمنطقة الخليفة.

يذكر أن محافظة القاهرة بدأت منذ عامين فى إنشاء مجمع أسواق التونسى على مساحة تقارب الـ60 ألف متر مكعب ليستوعب 7 أسواق عشوائية، وهى 5 أسواق بسوق التونسى القديم، بالإضافة إلى سوق السيارات وسوق الخردة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان، انتهت من 90% تقريبا من الإنشاءات، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، حيث تم إنشاء مبانى على مساحة 45 ألف متر تقريبا، تضم 640 محل موزعين على 5 قطاعات.

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كان سوق التونسى بمنطقة التونسى بالقاهرة، أحد القنابل الموقوتة، والتى تتعرض للعديد من الحرائق والخسائر، حيث يضم السوق عدة أنشطة تشكل 5 أسواق عشوائية، وهى سوق الأدوات الصحية والسيراميك وسوق الموبيليا والاثاث المستعمل، وسوق الألمونتال ومواد البناء، وجميعها أنشطة عشوائية موجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعى، وهو ما جعل الدولة تفكر فى نقله وإيجاد بديل آمن مع عدم الإضرار بمن يعمل به والحفاظ على فرص العمل بالسوق.

وروعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيها حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أنه يتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة.