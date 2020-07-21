شكرا لقرائتكم خبر عن "رايق ومسلطن".. شاهد عزف عامل نظافة على "الناى" أثناء استراحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يرتبط الفن بفئة معينة من الناس، ولكنه دائما يأتى من رحم الأمم ومعاناة المجتمعات، ليعبر عنهم وعن أحزانهم، وأفراحهم، ولحظاتهم الإنسانية، والموسيقى هى واحدة من أسمى وأرفع أنواع الفنون منذ قرون طويلة، لا تفرق بين غنى وفقير، ولكنها تفرق بين من يمتلك ذوقا وحسا فنيا، ومن لا يملك، ويتجلى ذلك، فى أحد الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، "تيك توك"، و"فيس بوك"، لعامل نظافة يعزف على الناى.



أثناء العزف

الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر به أحد الأشخاص، وهو يقوم بتصوير عامل نظافة مسن، يرتكن على عمود كهرباء، ويقوم بالعزف على الناى، بلحن حزين، ولكنه متقن، الأمر الذى دفع مصور الفيديو أن يقول "الله .. رايق ومسلطن"، كما ظهر نفس العامل فى فيديو آخر، ولكنه يعزف الناى على أغنية "الأماكن" بصوت مصور الفيديو، وقد انتشر الفيديوهان على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، وأشاد رواد هذه المواقع، على تعامل مصور الفيديو مع عامل النظافة.

@ashrafwaleed ##الاماكن_كلها##عامل_نظافة##مدينة_نصر##ناي##سلطنة_السلاطين##غلابة_فنانين##موهبة##جبارة##ماشاء_الله##????????????????????????????????♬ original sound - ashrafwaleed Advertisements



عامل النظافة

ويؤكد مصور الفيديو والذى يدعى أشرف وليد، أن عامل النظافة موجود فى أحد الشوارع المهمة فى مدينة نصر، وقال أحد المعلقين على الفيديو، " الناي من أصعب الآلات في العزف وواضح أنه بيعزف سماعي كمان من غير نوته سبحان الله على الموهبة"، وطالب آخر قائلا، " من فضلك ساعد الراجل ده بمعني اعملو فديوهات تانى"