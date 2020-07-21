شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا القوى العاملة والزراعة يتفقان على ضرورة وضع آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة السيد القصير بديوان عام وزارة الزراعة، لبحث ووضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة فى قطاع الزراعة والقطاعات المختلفة على مستوى الوزارات المعنية، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه الفئة بقطاع الزراعة ، والثروة السمكية ، والحيوانية، والداجنة ، وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية، لاستحداث الآلية والمقترحات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة باعتبارها الأولى بالرعاية.

جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة فى كافة قطاعات الدولة من مختلف الوزارات، وتوفير الدعم اللازم لها ليحيوا حياة كريمة.

فى بداية اللقاء رحب القصير بوزير القوى العاملة، وأثنى على الجهود التى تقوم بها الوزارة فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كافة السبل التى يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة.

من جانبه أوضح وزير القوى العاملة، أن اهتمام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة برعاية تلك الفئة بشكل رئيسى وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أى جهة فى مختلف قطاعات الدولة والتى ومن قطاع الزراعة والصيد، لتوفير الحماية الاجتماعية والصحى باعتبارها الفئة الأولى بالرعاية، مؤكدا أن حرص الوزارة على ضرورة توفير آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية، التى لن تتأتى إلا من خلال دراسة أوضاع وظروف ومواصفات العمالة التى تعمل فى تلك القطاعات.

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ولفت سعفان إلي أن العمالة غير المنتظمة يحتاجون إلي الرعاية من كافة الجهات المعنية مما يدعو إلى ضرورة التكاتف فيما بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير تلك الرعاية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتقديم خدمات ملموسة لمن تم تسجيلهم من العمالة الحقيقية الموجودة فى مواقع العمل فى مختلف القطاعات، الأمر الذى سوف يسهم فى جعل باقى فئات العمالة غير المسجلة للسعى للحصول على أوجه الرعاية المقدمة لمن حصل عليها.

ونوه وزير القوي العاملة إلي أهمية دور الجمعيات الزراعية، الخاصة بالصيادين التى تتبع وزارة الزراعة فى رعاية العمالة غير المنتظمة والتى يمكن من خلال تعاون إدارات العمالة غير المنتظمة فى مديريات القوى العاملة مع تلك الجمعيات توفير قاعدة صحيحة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيم وتوفير الرعاية اللازمة لتلك الفئة وتوجيهها.

فى ختام اللقاء تم الاتفاق علي عقد لقاءات مشتركة فيما بين الوزارات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، وذلك عقب ظهور نتائج اللجنة المشكلة فيما بين وزارتي الزراعة والقوى العاملة.