طلاب علمى رياضة يعبرون عن فرحتهم بسهولة امتحان الهندسة الفراغية والجبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم طلاب المرحلة الثانوية علمى رياضة اليوم ماراثون الامتحانات بالهندسة الفراغية والجبر حيث أكد الطلاب على أن الامتحان كان سهلا جدا وفى متناول جميع الطلاب وأضافوا أن مدة الامتحان كانت كافية جدا وجميع الأسئلة من نماذج الوزارة والكتاب المدرسى.
وقام الطلاب عقب الخروج من لجان الامتحانات بالتقاط الصور والسيلفى معا، حيث ظهرت الفرحة على وجوههم.
وكانت لجان الامتحانات قد شهدت هدوءا كبيرا اليوم وتنظيم كبير من قبل رجال الأمن وتأمين اللجان.
ومن ناحيته أكد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات لم تتلقى أى شكوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور وأضاف أنه قام بجولة تفقدية على اللجان لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومدى الالتزام بها حرصا على مصلحة الطلاب.
يذكر أن من أدوا امتحانات الثانوية العامة بلغ 143 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظ
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