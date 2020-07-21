شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 9 من الشباب من بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذى وصل عددهم 173 شاباً.

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تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد طليب، مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية.

وقال إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الخصوص.