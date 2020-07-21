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صرف 25 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد 9 من الشباب من بينهم 4 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المرتدة المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذى وصل عددهم 173 شاباً.

 

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تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من أحمد طليب، مدير المديرية أوضح فيه أنه تم خلال يونيو الماضي صرف 25 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 9 من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالإدارة داخل المديرية.

 

وقال إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 196 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  فى هذا الخصوص.

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