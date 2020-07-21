بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء وجهاز شئون البيئة لتنفيذ مشروعات التغيرات المناخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور محمد عراقى، نائب الرئيس التنفيذى لوكاله الفضاء المصرية اليوم الثلاثاء، الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والوفد المرافق من الجهاز.
وعرض الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى للوكالة، تفاصيل مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وتم عرض أقسام المبنى وما تم إنجازه من أعمال إنشائية والجدول الزمني للمشروع، فضلا عن زيارة المعامل الأخرى ( معمل الحمولة الفضائية _ معمل النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية ) .
وتحدث القوصي عن دور الوكالة في التعاون مع الجهات المختلفة من بينها جهاز شئون البيئة، فيما تحدثت الدكتورة إيناس أبو طالب عن دور جهاز شئون البيئة وأهمية التعاون مع وكالة الفضاء المصرية في المشروعات التى تخدم المجتمع المصري
وفي ختام الزيارة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وكاله الفضاء المصرية وجهاز شئون البيئة لتنفيذ مشروعات مشتركة عن تأثير التغيرات المناخية علي مصر.
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