شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مشروع مترو النزهة - عدلى منصور قبل افتتاحه للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق وتعتزم افتتاحه للجمهور قبل عيد الأضحى المبارك، ويقدم الخليج 365 فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع.

1- الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث يمتد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.

2- هذا الجزء يشمل 6 محطات علوية.

3- المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

4- المشروع أصبح جاهز للافتتاح للجمهور بعد انتهاء كافة أعمال التنفيذ والاختبارات.

5- مخطط افتتاح هذا المشروع للجمهور قبل عيد الأضحى.

6- المشروع بالكامل منفذ عبر جسم علوى ممتد.

7- محطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو وتضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص.

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8- محطة عدلى منصور ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة.

9- يجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

10- مخطط مع تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للجمهور إدخال للخدمة قطارين مكيفين جدد ضمن صفقة الـ 32 قطار مكيف المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الثالث.

11- سيتتابع إدخال الخدمة بالخط الثالث 4 قطارات أخرى على الأقل بمجرد وصولها من الصفقة حيث محدد وصول قطار شهريا من كوريا .