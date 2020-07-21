شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تصنف الدول ثلاث مجموعات "خضراء وصفراء وحمراء" استعدادا لاستئناف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الأردن مجموعة من المعايير لتصنيف الدول تمهيدا لفتح الأجواء والمطارات بين الدول وعودة حركة السياحة، حيث صنفت الدول إلى ثلاث مناطق خضراء منخفض الخطورة، وصفراء متوسط الخطورة، وحمراء خطرة.

وقامت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة بعرض تلك المعايير على مجموعة من سفراء دول عربية وآسيوية وأوروبية، حيث استعرضت فى لقاء بهم الإجراءات المتبعة وآلية تصنيف الوضع الوبائى للدول، والسعى لجعلها تصنف الأردن دولة خضراء فى تعاملها مع وباء جائحة كورونا المستجد.

وقال بيان للوزارة اليوم إن شويكة أشارت خلال لقائها السفراء الى معايير التقييم الصحي السبعة المعتمدة من قبل وزارة الصحة الاردنية في تصنيف الوضع الوبائى للدول، والتى جاءت على أساس، "خضراء منخفض الخطورة، وصفراء متوسط الخطورة، وحمراء خطرة"، وقائمة الدول التي تأتي اليوم ضمن الخانة الخضراء فى التصنيف الدورى الذى يجرى تحديثه كل 14 يوما.

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وبينت الوزيرة المعايير المعتمدة اردنيا، وهى مجموع الحالات فى آخر 14 يوما، ونسبة الوفيات، ونسبة الحالات النشطة والحرجة، وعدد الفحوصات، والتسطح فى المنحنى الوبائى، ونسبة الإصابات لكل مليون نسمة.

وتهدف اللقاءات التي عقدتها وزيرة السياحة مع السفراء فى مقر الوزارة، إلى شرح آلية تصنيف الدول التي يتبعها الاردن، والتمهيد لبدء المباحثات والمفاوضات الدبلوماسية لفتح الأجواء بين الدول، والتعرف من السفراء كيف يمكن للسلطات المختصة في دولهم تصنيف الاردن دولة خضراء.

وخلال اللقاءات التي جرت، بحضور مدير عام سلطة الطيران المدنى الكابتن هيثم مستو، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، وعدد من كبار موظفي وزارة الخارجية، جرى الاجابة عن بعض التساؤلات التى طرحها عدد من السفراء، والذين قاموا بدورهم بتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وشرحوا المعايير المعتمدة فى بلدانهم.