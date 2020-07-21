شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـ GPS الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه لأول مرة تم تكويد أول مزرعة رمان فى أسيوط بنظام الـ GPS الجديد ووضعها على المنظومة الجديدة للتكويد التى يستخدمها الحجر الزراعى، مشيرا إلى أن أجهزة الحجر الزراعى تواصل تكويد المزارع التى تتقدم بطلب لتكوديها وفقا لمنظومة التكويد المعتمدة من وزيرى الزراعة والتجارة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن إجمالى صادرات مصر العام الماضى من الرومان حوالى 120 ألف طن، وسط إجراءات متابعة لجميع الشحنات المصدرة للخارج، متابعا أن تكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى وهى خطوة أولى فى خطة التكويد الجديدة التى يواصل الحجر الزراعى تنفيذها ، متابعا إنه يتم تكويد المزارع من خلال الأقمار الصناعية يسهم فى تلافى عيوب التكويد اليدوى ويكون أكثر دقة فى حصر مزارع التصدير ويمنع تكرار تكويدها .

كان تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول توقيع برتوكول تعاون مشترك مع عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس محمد عبدالرحمن رئيس إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال رفع الإحداثيات بنظام (GPS )

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وقال رئيس الحجر الزراعى،أن الهدف من البرتوكول هو تكويد مزارع الرومان كمرحلة أولى ويأتى هذا البروتوكول كخطوة أولى فى خطة التكويد الجديدة التى يسعى الحجر الزراعى لتنفيذها وأضاف أن تكويد المزارع من خلال الأقمار الصناعية يسهم فى تلافى عيوب التكويد اليدوى ويكون أكثر دقة فى حصر مزارع التصدير ويمنع تكرار تكويدها .

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق منظومة تصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح التقريروزارة الزراعة، أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.