شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية بمصر تعلن دعمها وتأييدها الكامل للقيادة السياسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، دعمها الكامل للقيادة السياسية المصرية، وتأييدَها للدورِ الوطنيّ الشجاع للقواتِ المسلحةِ المصرية الباسلة، والتي من شأنِها حماية حدودِنا والدفاعُ عن أمنِنا القوميّ. وقالت الطائفة في بيان لها، في إطارِ ما تشهَدُه بلادُنا الغاليةُ مصرُ من تحدياتٍ تهدِّدُ حدودَ الدولةِ المصريةِ وأراضينا بشكلٍ مباشر؛ تعلن الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفة، دعمَها الكاملَ للقيادة السياسية المصرية.
وأكد البيان تأييدَ الطائفة للدورِ الوطنيّ الشجاع للقواتِ المسلَّحةِ المصريَّة الباسلةِ والتي من شأنِها حمايةُ حدودِنا والدفاعُ عن أمنِنا القوميّ. واختتم البيان «نصلِّي أن يحميَ اللهُ مصرَ من كلِّ الشرور في مواجهةِ من يهدِّدُ سيادةَ ومقوماتِ الدولةِ المصريَّة».
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